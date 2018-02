América Latina, México,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Luis Miguel no tiene reparos en decir lo que piensa y mucho menos, frente a miles de personas.

El último incidente protagonizado por “El Sol” fue durante su último concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, cuando en medio del espectáculo hizo una parada para criticar públicamente el trabajo de sus técnicos de sonido.

"Hay mucha gente nueva en esta producción y no quiere decir que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo por mí que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien", comentó el artista.

No ad for you

Después de desahogarse, Luis Miguel continuó deleitando a su público con sus mayores éxitos y con su espectacular voz. Una vez acabada la actuación, el intérprete de La Fiesta del Mariachi abandonó el recinto junto a su equipo de seguridad, sin apenas dedicar tiempo a la prensa.

Esta no será, sin embargo, la última presentación de Luismi en el Auditorio Nacional, pues el cantante tiene ya confirmadas las fechas del 6, 7 y 8 de marzo así como los días 15, 16, 18, 24, 25, 27 y 28 de abril de 2018.

Asimismo, su gira contará con paradas varias en ciudades a lo largo del país azteca como Puebla, Querétaro, Monterrey o Guadalajara, entre otras.