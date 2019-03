Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Lunes, 18 Marzo, 2019 - 13:04 (GMT-5)

¡Katherina López continúa en La Voz US! La joven cubana de 18 años que forma parte del equipo de Luis Fonsi se enfrentó en el último programa a la venezolana Deanette Rivas. Juntas interpretaron Rolling in the deep de Adele sobre el ring de las batallas, siendo la talentosa cubana la elegida para continuar en el talent show de Telemundo.

Fue el domingo 17 de marzo cuando se emitió este décimo programa en el que ambas intérpretes se disputaron un puesto en la siguiente fase del programa, que se transmite en la cadena de habla hispana.

Una vez más, Kath demostró su potencial y su increíble voz ante la atenta mirada de los jueces que disfrutaron del espectáculo que dieron las dos cantantes sobre el escenario, convirtiéndose la cubana en la seleccionada por el puertorriqueño para pasar a la fase de los directos.

En su perfil de Instagram, la joven ha manifestado el orgullo que siente por haber conseguido este puesto y lo contenta que está por el apoyo que recibe.

Katherine López se hizo un hueco en el programa después de interpretar en las audiciones a ciegas la canción Rise up. Una actuación con la que la joven consiguió deslumbrar a los cuatro miembros del jurado, que tardaron segundos en volverse.

Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin apretaron el botón rojo que le daba el pase a la siguiente fase, pero el primer coach en darse la vuelta fue el intérprete de Despacito quien finalmente se quedó con la preciosa voz de Katherina Lopez para su equipo.

