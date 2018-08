América Latina, Cuba,

El mítico pelotero cubano Víctor Mesa ha llamado mentiroso al periodista deportivo de la Televisión Cubana Yaser Porto, que informa de todo lo que acontece con los peloteros cubanos dentro de la Isla. También de los que están fuera, aunque no sale en Cuba por "política editorial".

"Se ha portado mal, pero no importa. Déjalo que siga viviendo. Pobrecito. Me da una lástima. Mete mentira aquí, dice verdad allá. Es una mentirita. Yo digo lo mismo aquí y lo mismo allá. Mañana me voy en lancha, pero viro", dijo Víctor Mesa este sábado en un Live en Facebook, que el periodista reprodujo en su muro.

Yaser Porto no pasó por alto las palabras del ex manager de Industriales y contestó con una extensa carta dirigida a "cierto personaje" de cuyo nombre prefirió no acordarse. "Mis verdades pueden no ser absolutas, pueden ser relativas o erróneas para algunos, pero son las mismas en Cuba, Estados Unidos o en la Antártida, y las defiendo con la pasión que desde siempre me ha caracterizado", escribió.

El periodista cree que hubo un antes y un después con "el personaje del vídeo", cuando empezó a criticarlo por su actuación al frente de Industriales, que él considera que no fue la mejor "por el método". Aún así, cree que fue justo y dijo lo que tenía que decir. "Para mí, la justicia no tiene nada que ver con amistad o relaciones humanas", insistió.

En el texto, Yaser Porto defiende su trabajo, no exento de dificultades, pero lo hace porque dice que él vive para el béisbol, no del béisbol. De ahí que haya sacado adelante su proyecto Béisbol siempre, con el que intenta recuperar la historia de las grandes glorias de este deporte en Cuba.

Asimismo señaló temas transversales en su discurso en Facebook y en la Televisión Cubana, entre los que cita su apuesta por un equipo Cuba con los mejores de aquí y de allá; las malas condiciones de los estadios de la Isla o de la necesidad de dar cabida en los medios de prensa oficialistas a los cubanos de Grandes Ligas, en lugar de venerar a ídolos del fútbol mundial que por problemas ideológicos niegan entrevistas a los periodistas cubanos.

Yaser Porto asegura que no va a Miami a ganar dinero con espectáculos de poca monta ni se gana su minuto de gloria criticando a los medios alternativos. "Los problemas se resuelven aquí dentro, frente a frente y con más inteligencia que fuerza", dijo.

El periodista aclara además que él huye del discurso extremista lo que le ha traído problemas tanto en Cuba como en Estados Unidos. "Para algunos soy un comunista, para otros un gusano, pero por suerte, para la mayoría, un cubano que intenta contribuir con el béisbol de su país en tiempos muy complejos en todos los sentidos".

Porto afirma que ejerce su trabajo sin miedo "a algo o alguien".

El vídeo de Víctor Mesa no sorprendió a Yaser Porto porque era consciente de la animadversión que existía, anque asegura que eso no le impide reconocer los méritos deportivos del pelotero. "Al César lo que es del César", dijo.

Orígenes humildes en el Cerro

El periodista aprovechó 'el ataque' de Víctor Mesa para reivindicar sus orígenes humildes. Según cuenta, nació y se crió en El Pilar (Cerro) con su madre y su abuela, porque su padre decidió emigrar cuando él tenía 11 años, en medio del Periodo Especial. Desde hace 10 años vive en la casa que heredó de su abuela, una vivienda que necesita reparación. Como todo habanero dice que va al trabajo en guagua o en carros de 10 pesos.

Yaser Porto cuenta además que junto a su mujer Kiara González tiene que hacer malabarismos para equilibrar las finanzas de la casa y criar a su hija de 5 años. "No cobro salarios intrenacionales, sino el que nos paga el único lugar oficial para el que trabajamos ambos y donde con virtudes y defectos, queremos seguir trabajando, no porque no haya alternativa, sino por la importancia social que creemos tienen nuestros proyectos".

El periodista señala además que si sale de Cuba es gracias a los amigos que le resuelven para hacer "cosas productivas" más para los demás que para él mismo, como la serie documental 9 Innings de una Travesía, que está a punto de salir. Y aclara que él escoge a las personas que le rodean por sus valores humanos y "no por conveniencia ideológica o por poder económico".

Porto reitera que vive en Cuba porque quiere, "no porque no tenga más remedio", pese a que tiene que soportar que haya quien quiera censurarle. Así mismo asegura que ha renunciado a trabajos con los que otros sueñan y recalca que entre los múltiples defectos que tiene "nunca estará la mentira, el oportunismo, la prepotencia, la falta de ética profesional o el subestimar a aquel que no tiene un "nombre" y poder. Para mí un dirigente y un cubano de a pie, o un cubano de allá, tienen el mismo valor siempre y cuando sean buenas personas", insistió.

"Entrevisto a los Gurriel porque deportivamente son un orgullo para el país, y no sale por la TV Cubana porque por política editorial no es posible, pero si por mí fuera les diera cobertura mediática completa porque ellos no son los responsables de la política entre Cuba y Estados Unidos, ni que no haya un acuerdo con la MLB. Nadie puede decir que aquí los tildo de traidores y en Miami los felicito y les digo que son caballos".

Esta persona, apuntó en alusión a Víctor Mesa, "tiene esa opinión. Se la respeto, pero no puedo compartir tales absurdos por ser precisamente él el menos indicado para hablar de eso. Allá él".

Y concluyó diciendo que él no amenaza a nadie ni lucha invitaciones gratis a centros culturales y restaurantes. "No tengo hijos peloteros ni amigos poderosos".