Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

El joven cubano Yordenis Ugás, la nueva estrella del boxeo profesional cubano, ha dado una entrevista en el espacio La Esquina Caliente, conducido por El Vikingo y Jorge Ebro.

El boxeador, que el pasado sábado se impuso con seguridad al argentino César Barrionuevo (34-4-2, 24 KOs), conversó en vivo con los lectores de CiberCuba en un espacio que se transmite los martes y viernes desde las 12:00 M hasta la 1:00 PM en el Real Café de Miami, ubicado en la Calle 8 con la 97.

Acerca de su más reciente combate, Ugás confesó que no se sintió contento.

“No hubo la cantidad de intercambio que me gusta a mí, aunque la culpa no fue mía del todo. Más adelante pienso tener mejor oposición”, recalcó.

El joven aclaró que en este momento está bien y se siente fuerte, aunque su paso al boxeo profesional no fue fácil.

“Es un boxeo diferente, es otro deporte prácticamente. Fue bastante difícil, pagué alguna novatada; me costó ocho años para estar en el primer nivel. Pero gracias a Dios lo hice. La edad me ayudó mucho, era joven y aunque tuve mis tropiezos, me dio tiempo a recuperarme”, añadió.

Ugás, cuyo reciente triunfo lo incluye en la exclusiva lista de los retadores oficiales al título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), recordó que cuando era amateur, le ganó a siete luchadores que más tarde fueron campeones mundiales.

“Mi reto es medirme a lo mejor de mi generación”, dijo.

Nacido en Santiago de Cuba, se define como un luchador ofensivo, que siempre sale a buscar el choque.

“Es el tipo de boxeo que me gusta a mí. No soy el más talentoso, los luchadores cubanos son todos talentosos, algunos son mejores que yo, porque se pueden mover mejor y tienen más técnica”, aclaró.

El sueño de este deportista de 32 años es pelear un campeonato contra el mejor que esté disponible en ese momento.

“Pienso que eso vendrá, es lo que yo soñé cuando estaba en Cuba, llegar al primer nivel. Por eso les digo: Apuesten que por mí, no porque vaya a ganar. Apuesten por mí, que voy a pelear fuerte”, agregó.

Acerca de su amistad con el pelotero Aroldis Chapman, o como él lo llama, “El misilito”, reveló que su relación data desde que ambos vivían en Cuba e iban juntos a competencias internacionales, como los Juegos Panamericanos celebrados en Brasil, donde los dos ganaron.

“Él ha estado conmigo en los momentos más duros. Yo estuve dos años y medio sin pelear y me pasé un año volviéndolo loco, hablándole por teléfono por la madrugada de todas las cosas que podía hacer. Cuando nadie apostaba por mí, yo les decía a mi grupo de amigos lo que sería: un competidor sólido, responsable, como soy ahora. Y encabezando ese grupo, estaba él”, relató.

Actualmente Ugás tiene su apartamento en Las Vegas, aunque pasa mucho tiempo en Miami. “He tenido que estar acá por problema médicos de mi novia… Todo el mundo dice que Miami no es un lugar bueno para el deporte y la verdad a mí no me fue muy bien tampoco”, admitió.