El periodista Jorge Ebro ha entrevistado para su canal de YouTube al ex pelotero cubano Orestes Kindelán y a su hijo Lionar, quien a inicios de este año puso rumbo fuera de Cuba con el fin de aspirar a un contrato en Grandes Ligas. El joven ahora entrena en República Dominicana para su demostración ante los scouts de la MLB, que tendrá lugar en un par de semanas.

Kindelán ha ido a supervisar de cerca el progreso de su hijo, y en declaraciones al periodista ha explicado que encuentra a Lionar mucho más preparado para adaptarse a las condiciones específicas del béisbol en Estados Unidos; y añade que ha hecho conciencia y ha bajado las libras de peso que le sobraban.

El joven, por su parte, agradece que su padre haya sido exigente con él desde niño, algo que ratifica Kindelán padre al afirmar que “cuando uno aprende cosas desde pequeño, es más fácil cuando se tiene más edad”.

Lionar considera que ha heredado de su padre la fuerza y el carácter, y solo aspira a demostrarlo en un futuro no muy lejano.

Orestes Kindelán ha indicado que su hijo tomó una “decisión”, que tiene un “sueño”, y precisa que su función es apoyarlo y desearle que tenga suerte para convertirlo en realidad.

En lo que respecta a sí mismo, el ex manager del equipo Santiago de Cuba recuerda que aunque él no jugó en Grandes Ligas, durante su carrera deportiva se midió junto a otros muchos peloteros que sí llegaron a la MLB, y da a entender que no llegó porque simplemente no aspiró a ello por circunstancias de la vida.

"No noy a decir que hubiese hecho más que nadie, pero tampoco menos que nadie", enfatizó.

“Empeño, deseo, sacrificio y siempre trazarse una meta cada día de mejorar para poder lograr los sueños que uno tiene”, concluye el joven Lionar Kindelán que son sus tareas más inmediatas.