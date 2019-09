Publicado el Domingo, 15 Septiembre, 2019 - 12:51 (GMT-5)

El expelotero dominicano de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, aseguró aún desconocer el motivo por el cual fue baleado, el pasado 9 de junio, en un club nocturno de la ciudad de Santo Domingo, capital de su país de origen.

Ortiz, de 43 años, mejor conocido en el mundo deportivo como "Big Papi", concedió el viernes una entrevista a la cadena de televisión hispana Univisión, la primera que realiza desde el tiroteo. Durante su intervención, rechazó las especulaciones de que se tratara de un ataque por encargo y describió todo lo sucedido como algo “surrealista”.

“Yo no tengo enemigos”, comentó. “Yo no hago por qué una gente me quiere poner en esa situación”.

“Cuando la bala me impacta, yo lo que siento es como una picazón, los primeros cinco segundos yo pensé que yo estaba teniendo una pesadilla. Ya cuando pasa ese evento, un señor llamado Eliezer, que le agradezco muchísimo y me auxilió, fue el que me llevó al hospital”, dijo Ortiz a la televisora.

“Yo estaba en algo que nunca había sentido anteriormente en mi vida y era tratar de sobrevivir”.

Investigaciones preliminares apuntan que, el Jugador Más Valioso de la serie mundial de 2013 recibió un disparo a quemarropa por la espalda, a manos de un sicario. Sin embargo, el proyectil que alcanzó su torso estaba destinado para otro hombre.

Los médicos de Santo Domingo, en la primera intervención quirúrgica que tuvieron que realizarle, le extirparon la vesícula biliar y parte de su intestino grueso y delgado, antes que un avión-ambulancia, enviado por los Medias Rojas, lo trasladara a Boston.

Una vez en Estados Unidos, Ortiz se sometió a una segunda cirugía el 10 de junio. Un día después, tuvo que entrar nuevamente en el salón de operaciones, tras sufrir complicaciones.

Esta semana, el dominicano hizo su primera aparición pública desde el trágico suceso. Ortiz fue el encargado de realizar el lanzamiento inicial durante un juego de las Medias Rojas contra los Yanquis de Nueva York. Ante la multitud que lo rodeaba, el atleta agradeció a los aficionados por sus oraciones y apoyo.

Elaborado con información de The Associated Press y Efe.