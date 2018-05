Estados Unidos, Sur de la Florida,

La humorista cubana Aleanis Jaúregui, conocida como Cuquita la Mora o Cuqui La Mostra, arribó ayer a Miami, donde la esperaba su inseparable Jose 'El Enano'.

Cuqui La Mostra llegó a la Florida procedente de Panamá. Allí consiguió que le dieran la visa ayer mismo, tras pasar cinco días en este país, a la espera de ser entrevistada en la embajada estadounidense.

El año pasado las autoridades norteamericanas le denegaron la visa a Cuqui La Mostra. Después le salió otro proyecto en Estados Unidos, pero coincidió con la reducción de personal en la embajada norteamericana en La Habana a raíz de los famosos ataques acústicos y tampoco pudo ser. Ahora llega a Miami, donde no se presenta desde 2016. Estará tres meses en esta ciudad. "Si me caso me quedo más", comenta.

En esta ocasión, Cuqui La Mostra asegura que la trataron "de lo más bien" en la embajada de EE.UU. en Panamá. Sin embargo, al otro humorista que tenía previsto viajar con ella a los Estados Unidos no le dieron la visa. "Le hicieron 20.000 preguntas y no se la dieron. Tuvo que regresar para Cuba", señaló.

Nada más pisar el aeropuerto de Miami, Cuqui La Mostra recibió el reconocimiento y el cariño del público. "Parece que estoy en Cuba: todo el mundo: '¡La Mostra, fotos, la del video!' Hasta que no salga para allá afuera no me entero", dijo a las cámaras de CiberCuba, que estaban allí esperándola, junto a su inseparable Jose 'El Enano', que le llevó unas flores y un globo de regalo. La artista le preguntó sorprendida si tenían trampa, porque se temía lo peor. "A ver si me va a explotar algo aquí", bromeó. Además le adelantó que lo iba a hacer llorar con fotos del barrio.

Cuqui La Mostra tiene prevista su primera presentación en Miami el 19 de mayo en Havana Vice (13960 SW 8 Street). "Es después del Día de las Madres. Yo sé que váis a estar un poco arrancados, pero vamos a celebrar el Día de las Madrastras. Todo el mundo ha sido madrastra y sabe lo que es eso. Esa tarea es más dura que la de la madre. La madre le da un gaznatón al chiquito y ya, porque es suyo, pero la otra no puede hacer nada", recalcó la humorista, que pasará el Día de las Madres en Miami, lejos de su niña.

La artista ha adelantado que ya tiene en mente grabar un nuevo vídeo inspirado en El anillo, de Jennifer Lopez. De momento tiene escrita la primera parte y la idea de cómo será, pero no quiere adelantar nada más por temor a que se lo copien. "Si no, me fachan la idea y yo me levanté ayer a la una y media de la madrugada y fue que se me ocurrió eso", señaló.

Para que todo quede perfecto, Cuqui La Mostra necesita que alguien le preste "tres o cuatro fajas" para lucir tan divina como Jlo.

El último vídeo que hizo la humorista lo publicó el 16 de abril pasado y es una paradia de Ay yo soñé, de Kokito, Negrito y Manu Manu, que la actriz hizo con Leo Fonovernáculo.

Por su parte, Jose 'El Enano' estará este domingo Día de las Madres en Havana Vice con Dos hombres o medio y hoy sábado en Lola's Gourmet.