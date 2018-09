América Latina, Cuba,

El comediante cubano Robertico no ha querido dejar pasar por alto el cumpleaños de su esposa Yeni Lotti Cordero y le ha preparado una sorpresa muy especial.

Mientras realizaba uno de sus shows en su restaurante-bar 3D Café, el humorista hizo una pausa en su espectáculo para dedicar unas hermosas palabras a su pareja y madre de su hijo.

Con el público de testigo y con los ojos llenos de amor, Robertico afirmó que la homenajeada es "una de las mujeres más especiales en su vida".

“Una mujer que me conoció cuando yo no era Robertico, cuando era Roberto; una mujer que me conoció cuando yo no tenía este traje, tenía ropa prestada; una mujer que me conoció cuando yo no tenía estos espejuelos, cuando eran prestados; una mujer que me conoció cuando mi casa no era ni el baño de la de ella; una mujer que me conoció sin saber que yo un día iba a poder tener algo en la vida gracias al trabajo, una mujer que lo apostó todo a cambio de nada; una mujer que me ha dado un hijo que es lo que más quiero en esta vida”, añadió.

Luego de este inesperado regalo, Robertico invitó a Yeni a subir al escenario tras los aplausos de todos los allí presentes.

Durante la celebración también estuvo presente la cantante cubana Laritza Bacallao, quien también compartió tarima y chistes con el comediante por unos minutos.

Robertico y Yeni llevan juntos más de 20 años y tienen un hijo en común llamado Andy. A cada rato, el artista comparte fotos antiguas de la pareja de cuando comenzaban una vida juntos en Cuba, allá por los años 90.