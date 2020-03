Publicado el Sábado, 29 Febrero, 2020 - 15:18 (GMT-4)

Cuqui La Mora estrenó este viernes una divertida parodia dedicada a "las operadas", las mujeres que se han sometido a cirugías estéticas y que luego tienen que mantener los resultados cohibiéndose de muchas cosas de comer y pasando dolores.

"Para ser bella hay que tener valor, que nadie sabe lo que se siente. Este cuerpo y esta cara es bello pero hay que mantenerlo, hay que olvidarse de la pizza, del dulce, el jamón y el queso", canta Cuqui mientras recrea divertidos momentos usando una apretada faja.

A medida que avanza la canción, la humorista se va sintiendo más y más agotada de todas las prohibiciones e incomodidades que está pasando, hasta que decide claudicar, quitarse la faja y comer todo lo que quiera.

No ad for you

"Me estoy volviendo loca, loca, ya no quiero ser un mango, ahora quiero ser una foca, por eso voy a comer noche y día, me voy para el McDonald y me voy a comer diez donas", dice la canción.

La humorista termina diciendo "abajo las fajas que yo quiero respirar". Para la parodia, La Mostra usó el tema Hay que mantenerlo, del reguetonero cubano El Kamel.

"Ay, como me reí", "Eres bella, tienes un gran talento", "Jajaja te quedó super", "Estás escapa de verdad", "Entre el chiste y la gracia, compone mejor que todos esos reparteros", comentaron algunos seguidores.