Camila Cabello - "Never Be The Same"

Aquí está el video del tema Never be the same, de la cantante cubano–estadounidense Camila Cabello. La artista ha dado a conocer este trabajo en sus páginas de Facebook y Twitter.

“Quería darle esto a ustedes como un regalo de año nuevo, pero estaba muy emocionada y no podía esperar. Éste es un agradecimiento desde el fondo de mi corazón por estar siempre aquí, por mí y por todos los recuerdos que hemos hecho juntos este año. Los amo tanto a todos, y por supuesto a mi familia, y lloré varias veces viendo esto. Es el fin del año, tiempo de emociones”, escribió.

“¡Nos vemos el 12 de enero para el álbum!”.

Cabello presentó esta canción junto a los temas Havana y OMG en el festival B96 Summer Bash, el pasado 7 de diciembre. Es el segundo sencillo del álbum Camila.

my little secrets are out in the world. havana, never be the same, real friends... thank u for showing my music so much love this year preorder here https://t.co/V7nyw4eat8 NEVERBETHESAME https://t.co/4WdCuffmSI REALFRIENDShttps://t.co/Oxdw0PBCf8 pic.twitter.com/ESMUQJU36x— camila (@Camila_Cabello) 10 de diciembre de 2017