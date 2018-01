Eliades Ochoa: "De no ser músico me hubiera gustado la carrera militar"

De no ser músico, Eliades Ochoa hubiera sido militar. Lo tiene claro, y así se lo confesó a Michael League, joven músico, compositor y productor estadounidense, con quien el famoso cantautor y guitarrista cubano grabó un disco en 2017.

“A mí siempre me gustó la carrera militar. La gente me dice que no tiene que ver una cosa con la otra, pero a mí me gustaba la carrera militar. Lo que pasa es que la música me ha robado por completo, es decir, nada más pienso en la música”, reveló Eliades.

Michael League, líder de la banda Snarky Puppy, produjo junto con el integrante de Buena Vista Social Club el fonograma "Vuelve", que incluyó temas de la trova tradicional cubana compuestos, entre otros, por Ñico Saquito y El Guayabero. Se grabó en los estudios Abdala, de La Habana.

En la página web oficial del músico cubano: el norteamericano, quien también posee su propio sello discográfico, admitió haberse sorprendido por lo bien que marcharon las cosas en el proceso de grabación.

“Aparte de ser una persona muy magnánima y un gigante en la música, Eliades es muy receptivo con opiniones musicales como la mía. Incluso con una larga carrera de éxitos, quiere seguir evolucionando como artista. Creo que esa es la razón por la cual me han incorporado al proyecto. Tengo respeto por la tradición musical cubana, y Eliades tiene mente abierta sobre las ideas no convencionales”.

“Desde el momento en que empezamos a grabar, sentí que este álbum era especial. Los músicos, el sonido, las canciones y el ambiente se han combinado para crear arraigados sentimientos en mí. Creo que representa la rica cultura musical de Cuba y al mismo tiempo es capaz de alcanzar y tocar el mundo más allá de esa misteriosa isla de la que me enamoré cuando era un niño”.

Eliades Ochoa nació en 1946 en Santiago de Cuba. Integró el Cuarteto Patria, con el cual interpretaba temas de compositores de la trova tradicional como Ñico Saquito, Miguel Matamoros y Los Compadres.

Alcanzó fama internacional en 1997, al obtener el Premio Grammy por el CD "Buena Vista Social Club", en el cual participaron Compay Segundo, Pío Leyva e Ibrahim Ferrer , entre otros. Por este álbum recibieron además, varios discos de oro y platino.

En 1999, los músicos del Buena Vista Social Club fueron nominados a los Premios Oscar por el filme "Buena Vista Social Club homónimo", dirigido por el alemán Wim Wenders y producido por el norteamericano Ry Cooder.