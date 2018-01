"Nada me aleja": el tema más solidario de DKB por la lucha contra la ELA

El próximo 7 de febrero verá la luz la canción "Nada me aleja" de la agrupación cubana DKB dKuba.

El tema, más que otro nuevo single en su trayectoria musical, forma parte de una iniciativa solidaria para contribuir a la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Por ello "por cada visita en Youtube, por cada venta en Itunes se va a recaudar dinero para esta terrible enfermedad", comentó en sus redes sociales el cantante Ariel, quien para el tema se inspiró en la vida del exjudoca y guardia civil español Fernando Mogena y en el amor que le profesaba su pareja Miriam.

"Me inspiró el dolor que sentía ella, lo que expresaba en las redes sociales, diciendo que le echaba de menos, que siempre estaría con él, que él no se ha ido"; de ahí nació la idea de la canción "Nada me aleja".

El judoka Fernando Mogena falleció en agosto de 2016, a los 38 años de edad, tras varios años luchando contra la ELA, una enfermedad degenerativa neuromuscular que padecen unas 4.000 personas en España, 350.000 en el mundo y para la cual todavía no existe cura.

Mogena, a quien se le diagnosticó la enfermedad en 2009, no solo se dedicó activamente a recaudar fondos para la investigación de la enfermedad sino que se convirtió en un símbolo de la concientización con respecto a esta enfermedad, lo que significa padecerla y un ejemplo de valentía para afrontarla.

En su etapa en el deporte de élite Fernando fue campeón de España Sub-19, medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud, miembro del equipo nacional de Judo y cinturón negro 6º Dan.

A él se le debe el lema Estamos Luchando con el Alma utilizado ya por muchos de los afectados.

"Esta canción va para ti Fernando Mogena, para tu familia, todos los amigos que te apoyaron, y para todas esas personas que todavía están luchando contra esa terrible enfermedad llamada ELA", añadió el cantante cubano, también conocido por interpretar temas como Necesito un doctor, El Tembleque o Te falto yo.