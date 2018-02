América Latina,

El cantante cubano-americano Jon Secada, quien fuera muy popular en Cuba durante los años 90, visitó recientemente Guatemala y allí quedó cautivado por el recibimiento que le hicieron en una escuela de la capital de ese país.

Los estudiantes recibieron al cantante, nacido en la Habana y criado en Hialeah, interpretando la letra de "Just Another Day", un tema que le valió su consagración musical y que le permitiera ganar un Premio Grammy, amparado por la venta de más de 20 millones de copias de sus albumes desde que debutara en 1992.

Secada, quien ha trabajado junto a artistas de la talla de Ricky Martin y Gloria Stefan, está ligado en lazos sanguíneos por vía paterna con quien es una de las grandes glorias de la música cubana, Moraima Secada.

Jon, escribió a mediados de los 80´ algunos de los más grandes éxitos de Estefan. Baladas como "Coming Out of the Dark", que se convirtió en el número uno de los hits que Gloria coló en las listas musicales en 1991, son de su autoría en colaboración con la cantante cubano-americana.

Su primer album como solista, de la mano de SBK/EMI titulado "Jon Secada" vendió seis millones de copias y alcanzó el lugar número 15 en la lista de éxitos Billboard.

Jon Secada./Wikimedia Commons/Luigi Novi

La versión en español de este album, "Otro día más sin verte", de la mano del sello discográfico EMI-Latin fue el número uno en ventas durante 1992, y le hizo merecedor del segundo premio Grammy, esta vez como "Mejor Album de Latin Pop".