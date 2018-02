Estados Unidos, Sur de la Florida,

¿Yo vengo del underground, de los campismos, vas a compararme a mí con Marc Anthony? Así respondió el polémico reguetonero cubano Chocolate MC, en un directo que compartió en su perfil de Facebook respondiendo a las insinuaciones que hiciera el presentador de televisión Alex Otaola comparando el último concierto del cantante con uno de Marc Anthony.

“Marc Anthony nunca ha cantado en una azotea, Marc Anthony no sabe lo que es cantar en un bonche. ¿Cómo me vas a comparar a mí con Marc Anthony, que tiene una pila de fula, que no sabe lo que es venir enganchado en un camello?”, rebatió el reguetonero.

Chocolate aseguró que Otaola no ha hecho más que intentar hacerlo quedar mal ante el público con este tipo de críticas e insinuaciones con las que viene desde hace meses: “Está buscando todo el tiempo degradar la imagen de uno, sáquenme el dedo, que uno lo que está es peleando pa’ ver cómo puede comer con manteca”.

Toda esta disputa entre ambos viene desde que el presentador invitara a Chocolate a su programa en vivo y le mostrara pruebas de un supuesto plagio del cantante, que reaccionó violentamente abandonando el programa e insultando al equipo.

Recientemente Otaola asistió a un concierto del reguetonero y este no pudo evitar reaccionar con enojo: ¿Si te pasas la vida hablando de mí qué haces en mi concierto?

Foto: Chocolate / Facebook