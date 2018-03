Estados Unidos,

Luis Fonsi y Demi Lovato estrenaron este viernes "Not On You", la versión en inglés de su éxito "Échame la culpa", un tema que alcanzó más de 950 millones de reproducciones en YouTube desde que fuera lanzado en noviembre pasado.

"Not On You" pretende dar una nueva dimensión a este éxito global, según informó hoy la discográfica Universal Music.

El artista boricua había incursionado anteriormente de manera exitosa en este tipo de remix al inglés cuando lanzó al mercado una versión de Despacito junto a Justin Bieber y Daddy Yankee. El tema se posicionó en el número uno en la lista global de Spotify en 39 mercados, veinte países más que la canción en español. Asimismo pasó a primera posición en iTunes en 59 países, superior también al tema original.

Fonsi ha alcanzado un éxito indiscutible en los últimos tiempos. "Despacito" se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube.

El artista boricua que se encuentra ahora mismo en la gira "Love and Dance World Tour", posee diez nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2018, que se darán a conocer el próximo 26 de abril.