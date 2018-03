Estados Unidos,

Dos grandes del género urbano, J Balvin y Nicky Jam acaban de lanzar su tan esperado tema Equis, adelantado hace unos días en sus redes sociales.

Fieles a la sonoridad que los distingue dentro del género urbano; los reguetoneros presentan un tema movido y alegre, acompañado de un clip lleno de colorido y juego de luces, dirigido por el dominicano Jessy Terrero, artífice de otros trabajos como X (The film) de Maluma, Perro Fiel (Shakira y Nicky Jam), Culpa al corazón (Prince Royce), Sígueme y te sigo (Daddy Yankee), Conteo (Don Omar), Never Gonna be the same (Sean Paul), Ni rosas ni juguetes (Paulina Rubio), Amor Amor Amor (Jennifer Lopez feat Wisin) entre otros muchos que han terminado siendo rotundos éxitos.

El vídeo de Jam y Balvin, a tan solo cuatro horas de haber sido estrenado en el canal en Youtube del puertorriqueño, ya ha rebasado las 400 mil reproducciones.

No es esta, sin embargo, la primera vez que los artistas -a los que los une además una buena amistad- han lanzado un tema juntos, pues hace poco más de un año estrenaron Superhéroe, del álbum Fénix, cuyo vídeo oficial rebasa los 17 millones de reproducciones en el canal de Nicky Jam.