Impresionante vídeo de poco más de un minuto de duración en que se puede ver a la gran Celia Cruz compartiendo con Marlon Brando, luego de un concierto de la reina de la salsa.

El popular actor nortamericano alaba la actuación de la cantante cubana y ella afirma que irá otra vez a su casa, pero aclara que durante el encuentro primero él deberá tocar la tumbadora, luego cantará. La cena de última.

Brandon le dice que si no canta bien en la visita no comerá, y ella precisa que si come primero se duerme y luego ya no cantará. Un divertido momento, lleno de química entre dos estrellas, una de la música y el otro de la actuación.

En esta breve conversación aluden a una cena previa que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, mientras Celia interpretaba el personaje de la cantante cubana Evalina Montoya en la película The Mambo Kings (1991).

En un artículo publicado en New York Times en el año 2003, a propósito de la muerte de Celia Cruz, el periodista Oscar Hijuelos destacaba que Brando la habría invitado a cenar a su casa en 1991 al enterarse de que ella estaba en Los Ángeles y luego cita a continuación varias versiones de lo sucedido:

“Una de ellas es que los dos disfrutaron de una cena a la luz de las velas y pasaron la tarde conversando sobre arte y música en español, un idioma que Brando había adquirido durante sus años de filmación en el extranjero. La otra versión dice que ella y Marlon Brando vieron partidos de boxeo y élque se quedó dormido en el sofá. Otra más es que Celia, después del tedio de un largo día de disparos y una comida de muchos platos, se durmió en su silla. En cualquier caso, Celia Cruz ha dicho que conocer a Marlon Brando fue la emoción de su vida”.

Las imágenes de este breve pero impactante encuentro, recientemente difundidas, son propiedad Eddie Harris, y forman parte de su colección privada de RMM Videos.