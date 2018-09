Mundo,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Nuevamente el talento anónimo conmueve al mundo, pero esta vez no desde un show televisivo sino desde el humilde hogar de Elsie Balawing, una joven invidente que reside en una pequeña localidad pesquera de Filipinas y que se ha ganado a miles de personas con una hermosa interpretación de I will always love you, el icónico tema de la fallecida cantante norteamericana Whitney Houston.

Medios de prensa destacan que la joven apenas sabe inglés, que nunca ha ido a la escuela, y que aprende las canciones por repetición, tras escucharlas una y otra vez. El vídeo fue publicado inicialmente en el perfil de Facebook de Darrel Burnett, quien visitaba a la familia filipina y filmó las imágenes, que rápidamente se viralizaron.

Muchos confiesan haberse emocionado hasta las lágrimas al escuchar a la joven, y varios internautas insisten en que Elsie merece una oportunidad para formalizar estudios de música o presentarse a un talent show.

Sin embargo, no han sido temas de Whitney Houston lo único que interpretó, pues también cantó un fragmento de Girl on fire, de Alicia Keys.