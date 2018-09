Mundo,

El dúo de reguetón cubano Yomil y El Dany acaba de desembarcar en Canadá. Los cantantes cubanos sorprendieron a través de Instagram al anunciar su llegada al país de América del Norte, un viaje que hasta el momento no había sido dado a conocer por parte de ninguno de los dos músicos.

Según comentaron recientemente Yomil y El Dany, tras pisar suelo canadiense, ambos estarán de visita en Canadá para realizar conciertos en dos de sus ciudades más importantes: Montreal y Toronto.

“Bueno sí mi gente welcome to the Canadá. Ya estamos aquí directamente desde Cubita la bella con los shows preparados. Por primera vez vamos a estar presentándonos en Toronto y Montreal, así que mi gente linda llegaron los más pegaos de toda Cuba a calentar Canadá como es”, dijeron los reguetoneros a través de una de las historias de la cuenta de Yomil de la mencionada red.

Los intérpretes de Dale movimiento al cuerpo compartieron también un breve vídeo en el que se les puede ver llegando en una limusina a lo que parece que será su residencia durante estos días en el país. Junto al material, el siguiente texto: “Llegamos cuando nadie se lo espera”.

No cabe dudas de que Yomil y El Dany pondrán a bailar con su música a su público seguidor canadiense y que muy pronto seremos testigos a través de las redes sociales de sus andanzas y vivencias en territorio norteño.