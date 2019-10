Publicado el Viernes, 4 Octubre, 2019 - 21:35 (GMT-5)

A guitarra y dos estremecedoras voces llega Tanto, el tema que une al puertorriqueño Luis Fonsi y al dúo mexicano Jesse & Joy. La balada ha tenido una excelente acogida por parte de los seguidores de ambos, que han aplaudido la unión y que han agradecido volver a escuchar al Fonsi romántico.

Tanto es una dulce declaración de amor, que llega cargada de miel y sensibilidad, para endulzar los corazones de todo el que la escuche, que hasta el momento son más de medio millón de personas.

"Esperamos TANTO este momento y por fin está aquí. Con todo el amor para todos ustedes, dándoles siempre lo mejor de nosotros. Que este tema los estremezca TANTO como a nosotros. Disponible en todas partes, que lo disfruten", escribió la cuenta de los artistas en Instagram.

"TANTO es como una ráfaga de aire fresco pal’ corazón", dijo por su parte Luis Fonsi.

"Un temazo, me define totalmente!!! Y Joy con esa voz hace que sea mas hermoso aún, y la combinación entre Joy y Fonsi no tiene explicación", "Este tema ya se convirtió en mi favorito", "Todo lo que hacen con sus voces es magia", "Está canción es tanto que me encantó", "Es una canción que describe la sensación del amor en su mayor esplendor...excelente trabajo", "Esta canción es maravillosa y diferente a los estilos musicales de hoy día", "Me encanta, deberían hacer más seguido esto de juntar voces maravillosas en un placer escucharlos", "Extrañaba a este Fonsi, qué maravilla", "Me encanta escuchar a Fonsi cantando este tipo de temas", comentaron algunos seguidores.