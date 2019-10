Publicado el Viernes, 11 Octubre, 2019 - 17:36 (GMT-5)

El popular reguetonero colombiano J Balvin y la famosa agrupación estadounidense The Black Eyed Peas han sorprendido con una increíble fusión de la cual ha salido Ritmo, el tema que dentro de poco veremos liderando las playlists de muchas discotecas.

Los artistas han estrenado la canción, que forma parte de la banda sonora de Bad Boys For Life, junto a un videoclip que une fragmentos de la película con escenas con luces neón, baile y un contagioso feeling discotequero.

El tema está inspirado en el popular Rhythm Of The Night, de 1995, y J Balvin, además de ponerle reguetón, no perdió la oportunidad de hacer un guiño a la popular frase "Estos son Reebok o son Nike" que generó la canción original.

Con esta colaboración, Balvin sigue sumando éxitos con artistas estadounidenses que han abierto las puertas al popular género urbano, como lo hizo con Selena Gomez en I Can't Get Enough, con Sean Paul en Contra la pared y con Pitbull y Camila Cabello en Hey Ma.