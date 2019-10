Publicado el Viernes, 11 Octubre, 2019 - 11:41 (GMT-5)

¡Camila Cabello está de estreno! Después del lanzamiento del sencillo Cry for me que tuvo lugar la pasada semana, ahora le ha tocado el turno a un nuevo tema que se presenta bajo el título de Easy.

Según ha comentado la propia artista cubana, escribió esta canción para reflejar el tipo de amor "que hace que te ames más a ti mismo" antes de entregar tu corazón a otra persona. Además, plantea de que esas mismas cualidades o defectos que a veces escondemos por miedo a ser juzgados, son las mismas que al final nos definen como personas y nos hacen únicas ante los ojos de aquellos que amamos.

"Escribí esta canción sobre el tipo de amor que hace que te ames más a ti mismo. Creo que antes de abrirte a alguien siempre tienes miedo de que una vez que vean todo lo que no te gusta de ti, todas las cosas que hace que te sientas estás inseguro, ya no te querrán, y cuando alguien ve esas cosas y te ama no solo a pesar en ellas, sino que por ellas, te mirará realmente por lo que eres y te amará por lo que eres también. Espero que te guste Easy", escribió la cantante junto a una publicación hecha en su cuenta de Instagram.

No ad for you

Easy, por su parte, es una de las canciones que forman parte del nuevo álbum que lanzará en las próximas semanas Camila Cabello y que llegará al mercado musical bajo el título de Romance.

Parte de este proyecto discográfico forman parte también otros sencillos ya presentados anteriormente por la artista como Shameless y Liar, este último, estrenado a través de un videoclip que fue dirigido por el realizador es Dave Meyers.

Romance, por su lado, se convertirá en uno de los trabajos de estudio más personales de la cubana de 22 años de edad, ya que mostrará a través de las letras de sus temas algunos de los más profundos sentimientos de la estrella de la música.