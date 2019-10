Publicado el Miércoles, 16 Octubre, 2019 - 07:47 (GMT-5)

El cantante cubano Dayran Perdomo dio a conocer la noticia de que ya no forma parte de la agrupación de música urbana Los 4, dirigida por el reguetonero cubano Jorge Hernandéz Carvajal, mejor conocido como Jorge Junior.

Lo hizo a través de través de un vídeo emitido en directo desde una cafetería de La Habana a través de su cuenta de Instagram en el que además contó los nuevos proyectos profesionales en los que se encontraba inmerso y cómo había quedado su relación con la banda tras su partida.

"Como ustedes saben he estado trabajando estos últimos seis meses con la agrupación de Los 4, agrupación de la cual ya no pertenezco a ella. Pero nada, estoy contentísimo de haber pasado por ahí, fue una experiencia súper bonita, vivimos muchas cosas juntos e hicimos una gira por Europa excepcional. Ya no estoy ahí, todo está de lo más bien, no ha ningún problema, todo está tranquilo", fueron las primeras declaraciones que hizo Perdomo en su emisión.

"Estoy orgulloso de haber pasado por ahí, fue una experiencia fenomenal, creo que me reencontré con el público y fue como un incentivo que me hacía falta. Contentísimo de haber pasado por esa espectacular agrupación, una agrupación durísima desde sus músicos hasta su líder Jorge Junior"

El cantante expresó que con su ida daba inicio a una nuevo período en su carrera, la cual comenzaría a emprender en solitario: "Comienza una nueva etapa en mi vida como intérprete porque voy a hacer mi proyecto en solitario, algo que yo quería hacer hace mucho tiempo y por estos mismos proyectos en los que estuve involucrado se aplazó esta necesidad imperiosa que yo tenía de hacer mi propia música."

En cuanto a estos nuevos proyectos, comentó que se encontraba trabajando en su primer álbum como solista y que dentro de muy poco su público podrá conocer más detalles del mismo:

"Me encuentro aquí en la ciudad de La Habana porque estoy grabando un disco nuevo, mi primer disco como solitario, un disco que yo pienso que a la gente le va a gustar mucho porque viene caliente. Vengo duro, me voy a remontar a mi remontar a cuando mi época de cuando Los Ángeles de La Habana pero llevado a estos tiempos. Cuento con maravillosos músicos, unos músicos de aquí de primera de este país que pronto van a saber quiénes son y pues nada, estoy trabajando duro", alegó el artista.

Luego de dar a conocer sus planes musicales, Perdomo no quiso dejar de agradecer a quienes le apoyan y que se han preocupado por él: "Quiero agradecer a toda esa gente que siempre ha estado pendiente de mí, que siempre se ha preocupado y me ha dicho 'haz tu proyecto, haz tu música'. A toda esa gente los voy a complacer y voy a hacer mi disco."

En cuanto a su paso por Los 4, recalcó que no existe ningún problema con los integrantes de la agrupación. Incluso, hizo especial mención al talento de Jorge Junior y a su labor como líder del grupo:

A pesar de que dentro de muy poco Perdomo lanzará su primer disco como artista en solitario, se mostró abierto a realizar nuevas colaboraciones junto a otros artistas y "a cualquier tipo de propuestas", ya que quiere "trabajar" y "crecer".

"Voy a hacer música con todo aquel que se lo merezca, con todo aquel que de una forma u otra ha estado presente en mi vida como artista."

En mayo de este 2019 Jorge Junior dio a conocer a través de sus redes sociales que Dayran Perdomo pasaba a formar parte de Los 4 como la nueva voz principal.

Su llegada llegó después de que los cantantes Norlam Vila y el excharanguero Alexis David Zamora “El Samurai” ocuparan ese rol dentro de la agrupación, algo que Dayran supo defender a la perfección ante el público seguidor de la banda.