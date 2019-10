Publicado el Domingo, 20 Octubre, 2019 - 14:41 (GMT-5)

Camila Cabello ha compartido a través de su canal de YouTube cómo se filmó el divertido y ocurrente videoclip de Liar, un de los sencillos de su próximo álbum Romance.

En sus redes sociales, la cantante cubana dijo que había disfrutado mucho la experiencia de grabar ese video, porque le encanta "hacer de tonta".

En el clip, Camila interpreta a una mujer que finalmente se decide a decir lo que piensa y a no hacer lo que no quiere, y también a una simpática conductora de televisión. Además, tiene varias escenas bailando.

El director del video, Dave Meyers, destacó el talento de Camila y la capacidad que tiene para hacer tantas cosas diferentes. Ambos hicieron una química explosiva y se entendieron muy bien durante la conceptualización y el rodaje.

"Yo estoy con este hijo de este multimillonario, con un estilo de vida súper lujoso y extravagante, pero me enamoro de un ayudante de mesero y básicamente no digo la verdad sobre cómo me siento, así que sigo reviviendo el mismo día y cada vez que escapo de la verdad real algo me mata", dijo la artista.

Camila está teniendo un increíble éxito con sus cuatro nuevos sencillos. Además de Liar, la cantante estrenó Shameless, Easy y Cry For Me.