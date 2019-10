Publicado el Lunes, 21 Octubre, 2019 - 08:28 (GMT-5)

Yomil Hidalgo ha compartido un vídeo en la sección TV de su perfil de Instagram en el que ha brindado consejos profesionales a los colegas de la Isla que "están luchando día a día por tratar de tener una carrera estable."

Primeramente, el cantante urbano cubano afirmó que "el profesionalismo no se logra de la noche a la mañana, ni porque tengas dos o tres canciones sonando". Para él "el profesionalismo se logra, primero, por el respeto hacia el público."

Según Yomil, la consideración al público y trabajar en una buena presentación en vivo son las claves fundamentales para lograr el éxito como artistas. En este sentido afirma que los espectadores merecen un trato especial, ya que a la hora de acudir a una presentación "invierten en ropa, tiempo, entradas y consumo".

De ahí afirma que si el público no recibe un buen espectáculo por parte de los artistas, no volverá a acudir, pues no han obtenido aquello que esperaba a cambio: "Si no se le da lo se espera o por lo que se pagó, ese público jamás volverá a asistir a un concierto", expresó Yomil.

Para ejemplificar sus ideas el integrante de Yomil y El Dany se refiere a aquellos artistas que "llevan 10 años sin sacar una canción y sin embargo triunfan", ya que este tipo de cantantes "están consolidados", "garantizaron un buen show" y "su espectáculo es sumamente profesional."

"Queridos colegas, son importantes estos datos para que puedan llevar una carrera estable y consolidarse. Primer factor: deben priorizar su show. Si no tienes show, no estás haciendo nada", resumió el reguetonero.

Para cerrar su mensaje, Yomil comentó que "al final en estos tiempos, las canciones duran dos o tres meses y después nada. Pero, ¿qué es lo que se quedan? Los shows."