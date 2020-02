Publicado el Jueves, 27 Febrero, 2020 - 19:09 (GMT-4)

El reguetonero colombiano J Balvin continúa con los estrenos de su álbum Colores, que está teniendo muchísimo éxito en todas las plataformas. Después de Blanco y Morado, el artista paisa llega este jueves con Rojo.

"Este video es sin duda uno de los más especiales que hemos hecho. Logra transmitir emociones y recordarnos lo importante que es vivir el presente y amar sin miedo", escribió Balvin en sus redes.

"¿Hasta dónde llegarías tú por amor?", es la pregunta que busca J Balvin que todos sus seguidores se hagan al ver el video, que como ya se ha hecho habitual, está dirigido por el estadounidense Colin Tilley.

El videoclip cuenta una triste historia con la que el artista también hace un llamado a no usar el celular mientras se conduce, pues manejar distraído cobra montones de vidas en un instante.

El material comienza con Balvin conduciendo hacia el hospital, pues esta a punto de nacer su hija, pero se distrae con el celular y tiene un grave accidente. Al llegar a conocer a su bebé, se da cuenta de que está muerto. Su espíritu se mantiene entre ellas, cuidándolas, hasta que aparece un buen hombre en sus vidas, y él finalmente se va.

"Wow, esto me hizo llorar", "Qué buen video", "No puedo esperar a que salgan más videos de Colores", "Qué triste historia, pero más común de lo que pensamos", "Me ha encantado, lo máximo! la verdad me ha conmovido", "Excelente el mensaje", "J Balvin siempre haciendo la diferencia", comentaron algunos seguidores.

El video lleva apenas unos minutos de estreno y ya tiene más de 120 mil likes y cientos de comentarios. Blanco se lanzó en noviembre y tiene más de 145 millones de visualizaciones, mientras Morado, que se estrenó hace un mes, suma más de un millón.

El contenido de las canciones de Colores no hace referencia a los colores que le dan nombre, sino que los videoclips están protagonizados por ellos y también están asociados a sentimientos, emociones y vivencias.