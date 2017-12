Ex director del programa secreto del Pentágono sobre los Ovnis: "No estamos solos"

Luis Elizondo, ex director del programa del Pentágono que investigó durante años los posibles avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) ha asegurado recientemente ―en una entrevista concedida a la CNN― que no estamos solos en el universo, y que hay pruebas muy “convincentes” de que existe la vida extraterrestre.

El ex funcionario del Pentágono señala, igualmente, que no es posible descartar que una aeronave alienígena haya visitado ya el planeta Tierra.

Elizondo mencionó que los posibles Ovnis ―a los que llama simplemente aeronaves― tienen características que no forman parte del inventario actual de aparatos que existen en EEUU, ni tampoco forma parte de lo que se conoce que posean otros países.

El programa del Pentágono del que fue director Luis Elizondo se dedica a buscar aeronaves "anómalas" que "parecen desafiar las leyes aerodinámicas".

Una vez que se avistan tales objetos volantes, se les estudia ―a través de imágenes de video y audio― con el fin de determinar si constituyen una posible amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Existen tres vídeos militares de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificado, que tienen aprobación para hacerse públicos.

El primero de ellos ya se ha difundido y muestra lo que se veía desde la cabina de un avión F/A-18 Super Hornet de la Marina de EE.UU. en el año 2004.

Luis Elizondo dirigía del programa, llamado Advanced Aerospace Threat Identification Program (Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales), hasta el pasado mes de octubre, cuando renunció en protesta por el secretismo que rodea al programa, y porque la financiación para su desarrollo concluyó en el año 2012.

El programa contaba con un presupuesto de 22 millones de dólares y solamente era conocido por un pequeño número de responsables. Fue iniciado por el ex senador demócrata de Nevada, Harry Reid, que sentía especial interés por esos fenómenos.

Sin embargo, el Pentagóno en un comunicado que difundió el diario New York Times, justificó el cierre de la financiación: “Se decidió que había otras prioridades que merecían financiación y estaba en el interés del ministerio hacer un cambio”.

Reid ha mostrado públicamente su disconformidad con esa decisión a través de Twitter. “No tenemos las respuestas pero tenemos muchos elementos para justificar el hacerse preguntas”, ha dicho.

If anyone says they have the answers, they’re fooling themselves.



We don’t know the answers but we have plenty of evidence to support asking the questions. This is about science and national security. If America doesn’t take the lead in answering these questions, others will.