Asesores de Trump lo ven como un "niño", según el libro "Fuego y Furia" de Michael Wolff

WASHINGTON, 5 ene (Reuters) - El autor del libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump), profundamente crítico sobre el primer año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha dicho este viernes que sí había hablado con él mientras lo escribía.

Contradice de esta manera la afirmación del mandatario de que nunca conversó con el escritor y no le autorizó el acceso a la Casa Blanca.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2018

El libro de Michael Wolff se convirtió automáticamente en un betseller el viernes, tras la publicación de extractos esta semana que desencadenaron una tormenta política, amenazas de abogados de Trump y un intento por evitar que salga a la venta.

El libro, que Trump desestimó como una sarta de mentiras, muestra una Casa Blanca caótica, un presidente que no estaba preparado para ganar en 2016 y asesores de Trump que menosprecian sus capacidades.

Respaldando lo escrito, Wolff contó a la cadena de televisión NBC el viernes que los asesores de Trump le dijeron que ven al mandatario como alguien infantil.

"Definitivamente hablé con el presidente. Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero ciertamente no fue extraoficial", dijo en el programa "Today" de NBC, y agregó que había conversado con personas con las que Trump trata a diario.

Cuando se le pidió aclarar a qué se refería cuando escribió que todo el círculo cercano a Trump cuestionaba su aptitud para el cargo, Wolff dijo: "el 100 por ciento de las personas a su alrededor (...) Todos dicen que es como un niño".

Trump había publicado en Twitter el jueves por la noche: "autoricé acceso cero a la Casa Blanca (en realidad lo rechacé muchas veces) por autor de un libro falso. Nunca hablé con él por el libro".

"Lleno de mentiras, tergiversaciones, y fuentes que no existen", agregó el presidente.

Los extractos publicados también han provocado un enfrentamiento público entre el mandatario y su exjefe de estrategia y principal asesor en la campaña electoral, Steve Bannon, por sus comentarios en el libro acerca de Trump y su familia.

Los abogados de Trump habían pedido a la editorial del libro, Henry Holt & Co, que frenara su venta, originalmente prevista para el martes. En cambio, la salida se adelantó y el viernes, su primer día en las librerías, "Fire and Fury" era el título más vendido en Amazon.com.

En Washington, los clientes hacían fila con temperaturas bajo cero para comprar una copia en KramerBooks, que comenzó la venta a la medianoche.

Varias librerías de la ciudad dijeron que a las 10.00 hora local ya se habían agotado los ejemplares.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders -que dijo que el libro es una basura-, volvió a señalar el viernes que Wolff había hablado apenas brevemente con el presidente y no había tenido un acceso amplio al entorno.

"Este es un tipo que inventó muchas historias para tratar de vender libros", dijo Sanders en una entrevista con Fox News Channel.

(Reporte de Makini Brice, reporte adicional de Ian Simpson y Catherine Koppel; editado en español por Javier López de Lérida)

Por Makini Brice

(Imagen Flickr/ Gage Skidmore)