Viceministro cubano asegura que no existe limitación política para el acceso a Internet en Cuba

Para Wilfredo González, viceministro del Ministerio de las Comunicaciones, en Cuba "no hay ninguna limitación desde el punto de vista político para acceder a Internet".

La principal barrera que tienen los ciudadanos, no solo de Cuba sino de América Latina es, sin embargo, según él "la ausencia de un contenido digital relevante en nuestras redes, en el entorno de Internet".

Estas declaraciones fueron dadas a medios cubanos, poco antes de que culminara el año 2017 en el contexto de un balance del proceso de informatización de la sociedad cubana.

Como si de una realidad paralela se tratase, obviando la censura de que son víctima los medios de información que brindan una imagen diferente de la oficialmente aceptada, como si el disentimiento en las redes y en las calles no fuese perseguido y castigado, y no se bloquease el acceso a plataformas no oficialistas; el vicetitular del ramo de las comunicaciones en Cuba solo señala la poca relevancia de contenido como la principal barrera que afrontan los internautas cubanos.

Tampoco los altos precios de comercialización, tanto del Internet residencial como de la hora de conexión en un punto wifi, le parecen barreras importantes para el acceso a la red de los cubanos.

Tema aparte es qué considera "contenido relevante" y por qué sigue adjudicándosele a las autoridades cubanas la competencia y el derecho de evaluar lo que es pertinente o no para sus ciudadanos.

Para González, en cambio, los pasos dados en este año están en consonancia con la política aprobada en febrero pasado de la informatización de la sociedad cubana, que incluye la llegada de Internet a los móviles cubanos, anunciada para este 2018.

"Tenemos que organizar y construir muchas más infraestructuras que tienen que ver con la creación de contenidos digitales en el entorno de nuestro país, hay que buscar mayor asequibilidad de la población, hay que buscar organización mucho más ágil de este proceso", añade en tal sentido.

Dentro de los buenos datos que celebra de este año incluye las más de 10 mil capacidades comercializadas del Nauta hogar, las salas de navegación de acceso a Internet -que empezaron en 2013 con 118 y son ya más de 650-, las 500 áreas públicas de acceso Wifi a la red, entre otros.

En la conectividad institucional refiere procesos de informatización de servicios, incluidos los de registros públicos y trámites para la población.

En este sentido, pone de ejemplo la provincia de Granma, donde ya pueden solicitarse vía web "una inscripción de nacimiento, una inscripción de matrimonio, u otros que ofrece la Dirección Provincial de Justicia y ya tienen expresión en el entorno de Internet".