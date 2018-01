Escalofriantes imágenes grabadas desde el crucero de Norweggian que enfrentó al ciclón bomba

Los pasajeros del crucero Norwegian Breakaway, que zarparon el pasado 29 de diciembre de Nueva York con destino a Bahamas, vivieron horas infernales, según se puede comprobar en estas imágenes publicadas en YouTube, y que constituyen apenas una mínima parte de la incertidumbre y el miedo al que debieron enfrentarse en la lujosa embarcación.

Varios pasajeros se están planteando llevar a la compañía Norwegian Cruise Line (NCL) a juicio, porque aseguran que la empresa ignoró el peligro y continuó la travesía, pese a saber que se dirigían directamente hacia la tormenta Grayson, convertida en el llamado "ciclón bomba".

Never again on the #NorwegianBreakaway. That was the scariest cruise ever. All we knew was tenders couldn't make it to NCL private island. Then we just left, no information, no updates, 3+ days of rough waves, and entire family sick, locked inside a tilted ship. Disgraceful..... pic.twitter.com/5ecdPtTrlc