Video del ciclista que colisionó con el tren Brightline, en la Florida

En apenas dos semanas de explotación, el nuevo tren moderno inaugurado en la Florida, el esperado Brightline, tiene ya el triste récord de cinco personas golpeadas (tres de ellas fallecidas), lo que ha llevado a varios miembros del Congreso a solicitar al Departamento de Transporte que investigue posibles "fallas" en la seguridad del mismo.

Sin embargo, las "supuestas fallas" estarían relacionadas no con el transporte en sí, sino en el modo en que las personas "lo ven" de acuerdo con testimonios brindados, principalmente por la Policía.

De esta forma, uno de los fallecidos se habría suicidado, otro fue catalogado de "accidente", pero la realidad es que todas las personas impactadas "no obedecieron las señales", advierten las fuerzas del orden, según CBS Miami, y WSVN.

Patrick Goddard, CEO de Brightline, dijo en una conferencia de prensa el pasado viernes que su compañía está impulsando un mensaje de seguridad hacia la comunidad, encaminado en hacerle saber a las personas que el nuevo tren, es de alta velocidad, muy distante al ya conocido TriRail, el cual se desplazaba de manera mucho más lenta. No se trata de un tren de carga, sino de un tren moderno; de esos que, aunque usted perciba que están lejos, puede estar en cuestión de segundos justo a su lado.

"Necesitamos amplificar ese mensaje sobre la seguridad', dijo Goddard, y exhortó a las personas a "obedecer las campanas, las luces y las puertas y nunca tratar de ganarle al tren'.

This morning, Brightline joined fellow rail operators and local officials to host a safety press conference. We remain committed to equipping the public with the knowledge necessary to stay safe. Remember, see tracks, think train—any time is train time. pic.twitter.com/bJyB53GgRs