Los cubanos de La Habana no vieron con buenos ojos el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en el que anunció que mantendría abierta la cárcel de Guantánamo a pesar de los esfuerzos hechos en 2009 por su antecesor, Barack Obama, para cerrarla. A partir de ahora los combatientes de la organización Estado Islámico que sean capturados serán enviados a la base naval de Cuba.

La decisión de Trump llega después de que las autoridades de la Isla confirmaran que tras el paso del huracán Irma y debido a las restricciones del Gobierno estadounidense se ha producido una fuerte caída en la llegada de turistas norteamericanos a la Isla.

Este viernes, en declaraciones a Reuters, cubanos de La Habana se pronunciaron en contra de Trump. "Han pasado muchos presidentes por los Estados Unidos. Todos han dicho lo mismo y Cuba sigue aquí. No tememos a las medidas de Trump. Cuba seguirá avanzando a pesar de ellas", dijo uno de los ciudadanos entrevistados a pie de calle.

"Ese hombre no tiene juicio, no sabe lo que hace. No me parece bien hacer esas cosas contra nuestro país", señaló Anaelis Acosta.

La Adminstración de los Estados Unidos emitió a finales de septiembre una advertencia que alerta a los turistas norteamericanos para que "reconsideren su viaje a Cuba", debido a unos supuestos ataques acústicos que han afectado al menos a 24 diplomáticos estadounidenses destinados en Cuba. Sin embargo, en noviembre entraron en vigor regulaciones más estrictas.