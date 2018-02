América Latina,

187 shares - 3 comentarios

El líder y candidato presidencial del partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común (FARC) Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, nombre que adoptó en su época de guerrillero, fue abucheado e injuriado por vecinos de la ciudad de Armenia durante el primer acto de su campaña electoral.

El líder colombiano comenzó sus actos de electorales por las calles de Armenia, capital del departamento del Quindío. Allí, además de los gritos e insultos que escuchó, varios vecinos tiraron huevos a su automóvil.

Varios videos subidos a la plataforma YouTube muestran al ex combatiente Timochenko caminando por la calle rodeado de sus escoltas y de varios de sus seguidores, mientras se escuchan gritos de "asesino", "genocida", "llévense a ese asesino de acá, fuera, no lo queremos", y "no le da vergüenza".

En septiembre de 2017 Timochenko, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue elegido presidente del partido que surgió tras la desmovilización de la guerrilla colombiana, y que conservó sus siglas. Recientemente lanzó su convocatoria para la campaña con la que optará a la presidencia del país, en las elecciones que tendrán lugar en mayo.