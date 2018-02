América Latina, Cuba,



Reportaje de Martí Noticias que presenta el conmovedor testimonio de una médico cubana que desertó de una misión médica en Venezuela, en diciembre de 2014. Luego pasó a Colombia y en diciembre de 2015 llegó a Tampa, beneficiada por el programa de visado para médicos cubanos, que el expresidente acabó por eliminar.

La joven Nora Salvias es apenas una de los 13 mil cubanos que se encuentran en idéntica situación que ella, impedidos de regresar a Cuba en los ocho años siguientes a su decisión de escapar de la Isla; ello debido a una medida del Gobierno cubano que califican de arbitraria y que vulnera los derechos humanos.

Durante la entrevista, esta joven doctora ―que ahora tiene tres trabajos pero que se dice ilusionada y con sueños futuros― resume con profunda emoción no solo su caso, sino que menciona además las historias de otros médicos como ella que no pueden reencontrarse con sus hijos, padres y familia en general, o que no han podido ir a dar un último adiós a sus muertos.

En lo personal, la joven Nora Salvias su tristeza por no poder ir a ver a su abuela, quien fue su principal apoyo y sostén desde que su mamá falleciera, en el año 2009.

Unidos ante la injusticia y por el dolor común, tienen un grupo de Facebook llamado “No somos desertores, somos cubanos libres”, donde comparten sus experiencias y luchan juntos para que tarde o temprano sea reconocida, públicamente, la vulneración de sus derechos.