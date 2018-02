América Latina, Cuba,



El ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, ha sido interrogado sobre el actual proceso electoral en el que se encuentran inmersas dos naciones latinoamericanas, Venezuela y Cuba. En ambos procesos electorales, Dastis encuentra singularidades que le hacen cuestionar que sean procesos justos y completamente democráticos.

En el caso del país sudamericano, el ministro español hubiera preferido que la convocatoria a elecciones fuera fruto del acuerdo del Gobierno y la oposición. Añade que la decisión unilateral de Nicolás Maduro no es una buena señal, y que tampoco lo es el hecho de que haya partidos que no puedan concurrir a las elcciones y líderes políticos excluidos de presentarse. Por todo lo anterior, Dastis concluye que los indicios no son favorables.

En el caso de Cuba, Alfonso Dastis cree que ya por el simple hecho de que haya un partido único son unas elecciones peculiares. Por ese motivo, no cree que sean equiparables a lo que se considera unas "elecciones" en el mundo occidental.