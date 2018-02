América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Arianna López Roque, esposa del opositor preso Mitzael Díaz Paseiro, ha denunciado que su hija de 10 años fue víctima de una agresiones físicas y verbales por parte de una funcionaria de educación en la escuela Rafael Santana, a la que identificó como Carmen Alemán.

Según relató en un vídeo publicado por el reportero Mario Vallejo, el suceso se produjo el pasado 9 de febrero cuando la preseunta agresora "golpeó a Lindy en los brazos, la agarró del pelo y la maltrató verbalmente".

Sobre el estado de la menor cuando su abuela fue a recogerla al centro escolar, la madre añadió "se encontraba en la dirección de la escuela aislada, nerviosa y llorando. Mi hija no quiere ir a la escuela porque no se quiere encontrar con esa mujer. No ha superado el trauma que le causó".

En este sentido mostró su "profundo indignación" por lo sucedido, a la par que responsabilizó y criticó a las autoridades cubanas. "¿Cómo es posible que una persona sea capaz de agredir a una niña que tiene problemas de aprendizaje, que sufre porque su padre está preso injustamente y que vio a su madre al borde de la muerte por defender los derechos de su progenitor", denunció Arianna entre lágrimas

Esta activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo (Frente OZT) calificó de "injustificable" e "inaceptable" lo sucedido y arremetió contra el Gobierno de Cuba.

"Sé que no es la primera hija de opositores que sufren maltrato en las escuelas. Es costumbre del régimen de Castro desquitarse con los niños y los hijos de opositores. Voy a defender la vida y derechos de mi hija por encima de lo que sea", afirmó López Roque.