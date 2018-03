América Latina, Cuba,

El artista oficialista Alexis Leyva Machado, más conocido como Kcho , visitó el pasado ocho de marzo la tumba de Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

"Hoy, ocho de marzo, alrededor de las 8 am llegamos al Cementerio Santa Efigenia. El ambiente estaba cargado, el cielo estaba gris, húmedo y triste. Lloviznaba sutilmente sobre Santiago. Tenía muchos deseos de regresar a ahí . No es un secreto para nadie, lo saben mis amigos, mis enemigos, y hasta los que no me conocen saben quién es Fidel para mí. Su pérdida física fue como una patada en mi corazón", aseguró en su página de Facebook.

"Pero siempre todos hemos entendido que tenemos que recuperarnos de esa pérdida. Fidel es mi Comandante en Jefe y lo extraño. Fidel es mi amigo y lo extraño. Fidel es mi padre y lo extraño. Su energía marcó mi vida y mi existencia para siempre. Sus enseñanzas me llevaron a dar y hacer lo mejor de mí", añadió.

El artista plástico fue noticia en los últimos meses tras conocerse que se encontraba en rehabilitación debido a su supuesta adicción a las drogas, además de estar asociado a casos de violencia de género y presuntos abusos sexuales a menores de edad.

El pasado mes de febrero se conoció que el futuro judicial de Leyva Machado se encontraba en las manos de Raúl Castro. De hecho, según informó 'Martí Noticias', el fiscal designado para su caso estaba esperando a conocer la decisión del mandatario cubano para saber si sobreseía la causa (suspende el proceso judicial por falta de pruebas) o continuaba adelante y proponía una condena.

El artista también publicó este domingo una imágenes en las que aparecía depositando su voto para las elecciones de diputados al Parlamento y delegados a las 15 Asambleas Provinciales del Poder Popular. Bajo el título "Cuba vencerá", difundió una serie de instantáneas y un vídeo en clave electoral.

Hay que recordar que Kcho no fue incluido en la lista con el nombre de los 605 candidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.