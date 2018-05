América Latina, Venezuela,

Hace cuatro meses el presidente venezolano Nicolás Maduro se estrenó en Facebook Live en una primera transmisión de unos 12 minutos. El pasado sábado 12 de mayo, previo al día de las madres, repitió la experiencia y vivió un mal trance cuando leyó en vivo y por equivocación parte del comentario de una internauta que descargó su furia contra él.

Maduro no fue capaz de atajar a tiempo parte del mensaje y ello lo llevó a saltar de un mensaje que elogiaba a Chávez a otro ofensivo: “Y dice Mari Plazas: ‘no jodas más’... y una grosería”, reseñó el presidente venezolano.

Y acto seguido recalcó: “Mari, esa palabra te queda muy fea en tu boca. Aprende Mari a no decir groserías (…) ¿Qué ganas tú con eso? Ajá, te descargaste, y ¿eres más feliz? (…) yo no te odio Mari, yo soy tu presidente”. Y añadió: “Mientras más odias eres más feliz? Yo no te odio mary, yo quiero a toda Venezuela. Soy un guerrero un combatiente, un luchador”. También dijo algunas palabras Cilia Flores, su esposa, que lo acompañaba durante la transmisión.

Lo cierto es que Maduro se ofendió y aunque trató de mantener la calma e incluso quitarle hierro al asunto, no perdió la oportunidad de llamar “grosera” a la comentarista.

Aunque en este vídeo no se puede ver, hubo todavía un insulto más. En portugués, otro internauta le preguntó: “¿tu madre no tiene vergüenza?”, a lo que Maduro respondió: “mi madre está muerta mijo, no escribas estupideces (…) respeta, respeta la madre de cada quien”.