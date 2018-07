Estados Unidos, Sur de la Florida,

Boris Larramendi es un hombre que va de frente, sin filtros, que dice lo que piensa y canta lo que dice. Defiende su música donde quiera que se pare y nunca se ha rendido. El cantante salió de Cuba en 1997 hacia España, donde grabó con el proyecto Habana Abierta, del cual fue fundador, los discos 24 Horas (1999) y Boomerang (2005).

Boris Larramendi / CiberCuba

Larramendi, con su icónica melena al viento, es voz de una generación que no olvida y sus huellas en la música cubana son imborrables. El cantautor también puso letras en los trabajos Yo no tengo la culpa (2002), Libre (2009), Felicidad (2010) y La Cibertimba & El Bárbaro (2013). Habana Abierta fue uno de los fenómenos musicales cubanos más grandes creados fuera de Cuba, pero eso sus integrantes no pudieron disfrutarlo.

Habla de su Cuba con dolor, decepcionado como tantos de un presidente ilegítimo y de un sistema que "lleva 60 años demoliendo la identidad cubana" y ha causado "un daño antropológico" en la sociedad, generando "seres amorales que solo saben sobrevivir y no meterse en ningún problema". La Isla se ha vuelto violenta, rebelde, pero nunca contra los causantes de lo que se ha estado viviendo por seis décadas. "La violencia está entre la misma gente, pero salen cuatro damas de blanco, las muelen a golpes y nadie hace nada".

Hace tres años eligió Miami como destino, una ciudad con una comunidad cubana importante y, por seguro, mucha nostalgia. A pesar de que es un lugar difícil para los artistas y que las expectativas del cantante eran realistas, sabía que iba a tener más oportunidades con su música. En efecto, en los tres años que lleva en la ciudad, ha logrado hacer más cosas que en 10 años en España.

Larramendi cumple hoy sus 48 años y los esperó con un concierto ofrecido este sábado en el Real Café de Miami con su nuevo disco Samurai, su primera producción discográfica en Estados Unidos y que fue grabada, mezclada y masterizada entre 2013 y 2017 en Madrid, Alcorcón, Miami Beach y Nueva York.

En el concierto lo acompañaron los músicos Armando Arce, en la batería; Daniel Stable, en el bajo; Heriberto Rey, en la guitarra; Philbert Armenteros, en las congas y Dianela de la Portilla, en los coros.