El actor cubano Alexis Valdés aprovechó un paseo para realizar una transmisión en directo, vía Facebook, donde hizo promoción de sus presentaciones y respondió preguntas de sus seguidores.

Sobre una posible actuación en Cuba, la censura en su país natal, entre otras cosas, interrogaron algunos usuarios al popular humorista cubano.

"Me han invitado a alguna vez para actuar en Cuba y hasta ahora no he tenido permiso para entrar. No es una censura oficial, pero no he actuado allí desde el 2002. Me gustaría actuar para mi gente en la Isla sin que eso tenga ninguna connotación política", respondió en este sentido.

"Es un absurdo por parte de todos los que imposibilitan que un artista pueda encontrarse con su gente sin que uno tenga que hacer concesiones, ni bajar la cabeza", añadió.

Valdés, por otra parte, arremetió contra los dirigentes de la Isla y mostró su deseo de que algún día cambie la situación en el territorio cubano. "Los políticos no aceptan mis condiciones, por qué tengo que aceptar sus condiciones. Pero llevamos cerca de 60 años con esta situación", denunció.

"Algún día se dará que los políticos entiendan que están al servicio de la gente y no al revés. Hay que hacérselo entender porque llevan muchos siglos entendiendo que el poder es ejercer para sus ideas, egos o sus beneficios personales. La realidad es que cada día hay menos políticos honorables que actúan por su gente, pero todo llegará", manifestó Valdés en la citada red social.

A su juicio el problema de la mayor de las Antillas es que es una "nación dividida, que vive en una guerra interna sin balas".

El actor se preguntó por qué puede actuar en Puerto Rico, República Dominicana, Hialeah o Miami, pero no en La Habana. De hecho recomendó a sus seguidores que hagan una petición al gobierno cubano para que pueda llevar su humor a la Isla.

"Una carta firmada por 50 mil personas pidiendo ver a Alexis Valdés y, si prospera, ahí estaré para hacer reír a mi gente", afirmó.