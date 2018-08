América Latina,

“Si yo fuera gay, yo sería la reina del reguetón”, ha sido la respuesta del cantante colombiano J Balvin ante los rumores de su homosexualidad y de una supuesta relación con Llane, cantante de Piso 21.

El reguetonero fue entrevistado este viernes por la periodista colombiana Vicky Dávila, de La W Radio, que no tardó en tocar el tema y preguntarle por qué nunca lo ha negado.

"Disculpa no pedida, culpa manifiesta", señaló el autor de Vibras, aunque, ante la insistencia de la periodista, aclaró que le “encantan las mujeres” y que ese es otro de los tantos chismes que le han inventado.

“Es chistoso, a mí me da más bien risa. El día que digan que soy un ladrón tampoco me voy a sentir mal porque no lo soy, pero sí diría: ‘¡Ay, qué peye (desagradable)!’, como decimos nosotros acá en Medellín. Pero si dicen que soy gay, ¡ay, pues parce, qué vamos a hacer!, dijo entre risas el cantante, que dejó claro que lo importante es la felicidad y no lo que digan de uno.

Balvin también respondió a la pregunta de cómo sería para él la mujer ideal: "Independiente, trabajadora, con sueños grandes y grandes inspiraciones y muy segura", dijo el artista, que también añadió que en una relación "todo es negociable" y que "la pareja se puede moldear".