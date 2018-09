Estados Unidos,

TORONTO, 11 sep (Reuters) - Robert Redford se retiró de una carrera de 50 años en la actuación con un filme que calificó como una "maravillosa película para pasarla bien".

La audiencia del Festival de Cine de Toronto estalló en aplausos tras la exhibición de la comedia de aventuras "The Old Man & the Gun" en la que Redford, de 81 años, interpreta a un encantador ladrón de bancos que fue capturado 17 veces durante el curso de una carrera criminal de 60 años, pero que logró escapar de la cárcel cada vez.

"Siempre me he sentido atraído por la idea de los bandidos desde que era un niño e interpreté mucho esos papeles en mi trabajo, así que esto sólo sigue esa línea", dijo el lunes la estrella del filme "Butch Cassidy and the Sundance Kid".

"Es una película alegre. Es una historia real. Es una película maravillosa para pasarla bien", agregó.

Redford dijo el mes pasado que se retiraría de la actuación después del estreno de "The Old Man & the Gun". Contó que quiere dedicar más tiempo al arte -su primer amor- y que planea continuar dirigiendo.

Películas como "All the President's Men", "The Sting" y "Out of Africa" convirtieron a Redford en una de las mayores estrellas de la década de 1970 y 1980 pero, a pesar de ganar un Oscar como director de "Ordinary People" en 1980, nunca ha ganado un premio de la Academia como actor.

El director David Lowery dijo que "The Old Man & the Gun" era una "sucesora espiritual" de las películas que convirtieron a Redford en una estrella y que la filmó con el estilo de los filmes de bandidos de la década de 1970.

Consultado sobre el atractivo de Redford, Lowery dijo que la voz y el rostro del actor en cámara tenían una cualidad que "pueden cautivarte como nada en el mundo". "Lo tiene, y muy pocas personas lo tienen", agregó.

"The Old Man & the Gun", en la que también actúan Sissy Spacek, Danny Glover y Casey Affleck, se estrenará en los cines de Estados Unidos el 28 de septiembre.

(Reporte de Gina Cherelus y Rollo Ross; Editado en español por Lucila Sigal)