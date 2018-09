América Latina, Cuba,

“Nunca pensé ni soñé ser piloto... Como dicen los viejos, todo fue cuestión del destino, del azar y de la vida”, destaca una joven cubana que hace ya 15 años que se dedica al mundo de la aviación en Cuba, donde ejerce de piloto en vuelos comerciales.

En entrevista para Prensa Latina Televisión, Lilianis cuenta cómo con apenas 16 años fueron a su preuniversitario a hacer captaciones para formar a mujeres como pilotos de aviación, lo que fue toda una novedad y generó mucha expectativa entre ella y sus compañeras por tratarse de una profesión habitualmente asociada a los hombres.

Considera que mujeres como ella son la demostración de que la féminas pueden hacer todo tipo de trabajo. No obstante, destaca que ha debido hacer frente a ciertas reticencias y prejuicios entre los pasajeros, que se sienten "temerosos" cuando saben que volarán con una piloto mujer, pero que luego expresan agradecimiento y celebran la entrada del sexo femenino a una profesión comúnmente asociada a los hombres.

"Pero yo venía con esa niña?... Si llegó a saber no me monto”, una vez le comentó una anciana al enterarse que ella había sido la piloto en un vuelo nacional que cubría la ruta Baracoa-Maisí. No obstante, Lilianis entiende que existan prejuicios de ese tipo y solo se trata de demostrar que no hay motivos para pensar así.

Agradece el apoyo y el respeto de sus compañeros y recuerda que se trata de una profesión que requiere de mucha preparación y exigencia.

Sin embargo, la joven sueña con más, y aspira a convertirse algún día en capitán de vuelos de "largo alcance". "Si yo volviera a nacer…. sería piloto nuevamente”, concluye.