Sur de la Florida,

Bela Perdomo, la joven de 15 años que este lunes fue atacada junto a su compañero en el campus de North Miami de la Universidad Internacional de Florida, ha revelado que su atacante la amenazó con matarla si no se quitaba la ropa.

Bela y James Critz, de 16 años, estudian en la Academia Marina de Ciencia y Tecnología en el Campus Biscayne Bay de la citada universidad. Ambos estaban recolectando muestras para un proyecto de ciencias cuando fueron salvajemente golpeados por un joven con una rama de árbol.

La adolescente dijo a Local 10 News y a Zoo Miami que el individuo atacó primero al chico antes de ir tras ella.

“Empecé a gritar ayuda y al instante se preocupó porque lo iban a atrapar. Él dijo: 'No te preocupes. No te preocupes. No voy a matarte. Solo quítate la ropa y estarás bien. No te mataré. Pero si no tomas de tu ropa, entonces tendré que matarte’”, explicó.

Este jueves la policía de la FIU dio a conocer el boceto que realizó un dibujante con ayuda de la joven. En su opinión, el agresor se parecía a cualquier otro estudiante del campus.

Bela ganó en 2017 el Eco Hero del Local 10. Cuando se recupere, continuará preparando su viaje a la Antártida para ver los pingüinos reales.