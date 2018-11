Estados Unidos, Sur de la Florida,

La vida de la familia Pelleg dio un trágico vuelco el pasado 1 de julio cuando un conductor, que manejaba bajos los efectos de las drogas, les atropelló y acabó con la vida de Amir Pelleg.

Este abogado de 34 años era padre de dos niñas y esposo de Zulma, una joven cubana de Marianao que afrontó en días reciente su Día de Acción de Gracias más triste, según informó América Tevé.

"Los días familiares eran muy importantes para nosotros, Amir era quien manejaba todos los eventos familiares y al no tenerlo se sintió mucho. No celebramos nada, estuvimos en casa como un día más, no se hizo cena ni nada", aseguró visiblemente emocionada.

El trágico suceso se produjo en Sunny Isles Beach después de que Josehp Jacob Franco perdiera el control de su vehículo, que se subió a la acera y colisionó contra una parada de autobús por la que esta familia caminaba rumbo a un parque cercano.

"Estuvimos en el lugar equivocado y nos pasó porque teníamos a una persona haciendo uso de las drogas", lamentó Zulma.

En el suceso Pelleg perdió la vida, mientras que su esposa Zulma y sus hijas, Aviva y Ariella, de dos y seis años respectivamente, resultaron heridas pero sobrevivieron.

El letrado murió tratando de salvar la vida de su hija pequeña. Su compañera sentimental esquivó la muerte tras ser intervenida de urgencia con coágulos de sangre en la cabeza y la clavícula rota. Las dos menores también ingresaron en el hospital con varios huesos rotos.

"Fue muy difícil procesar que esta tragedia nos estaba pasando a nosotras. Parecía una historia de otra persona", afirmó esta madre.

El autor del homicidio, por su parte, fue arrestado más de cuatro meses después. La detención se produjo el pasado martes 20 de noviembre y compareció al día siguiente en una corte de Miami-Dade acusado de manipular evidencias físicas en la escena del accidente.

La orden de arresto detalló que este sujeto se mantuvo en el lugar del siniestro, pero varios testigos confirmaron que lo vieron sacar objetos del vehículo y esconderlos en un contenedor de basura cercano.

Las autoridades policiales recuperaron una bolsa que contenía unos 20 cilindros de metal, los cuales contenían óxido nitroso que se puede usar como una droga recreativa.

La jueza impuso a Franco la fianza mínima de 5.000 dólares.