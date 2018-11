Estados Unidos, Sur de la Florida,

“No me lo creo”, con esas palabras Donald Trump ha rechazado la conclusión central de un informe elaborado por su propio gobierno sobre los costos económicos del cambio climático.

El pasado viernes, la Evaluación Nacional del Clima publicó una investigación en la que advierte que los desastres naturales están aumentando en Estados Unidos debido al calentamiento global. Según el reporte, las altas temperaturas "ya se han vuelto más frecuentes, intensas, generalizadas o de larga duración".

Se trata de un informe de 1.656 páginas que detalla los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y el medio ambiente, un estudio respaldado por 300 científicos de trece agencias federales diferentes.

El documento señala, además, que desde el año 2015 el cambio climático ha ocasionado pérdidas en Estados Unidos por valor de casi 400 mil dólares.

Douglas Brinkley, historiador presidencial en la Universidad de Rice, ha asegurado en el diario The New York Times que la Casa Blanca tiene “abogados y expertos que no están dispuestos en pasar a la historia por falsear datos”.

Durante una reciente entrevista, el presidente norteamericano admitió “que algo está pasando. Algo está cambiando y cambiará de nuevo. No creo que es una farsa. Creo que probablemente hay una diferencia. Pero no sé si la está causando el hombre. Voy a decir esto: No quiero dar billones y billones de dólares. No quiero perder millones y millones de trabajos".

Lo anterior implica que, según el presidente norteamericano no se puede saber “cuánto del cambio climático es causado por los seres humanos y cuánto es natural”.

Durante las bajas temperaturas de la pasada semana en algunas zonas de Estados Unidos, que dejó incluso una nevada en la Casa Blanca, el presidente Trump utilizó Twitter para reafirmar sus creencias sobre el calentamiento global.

"Una brutal y extendida explosión de frío podría superar todos los registros ¿Qué sucedió con el calentamiento global?", escribió, y su publicación generó varios comentarios de protesta.

Desde el comienzo de su mandato, el presidente norteamericano ha mantenido una actitud polémica en materia climática, lo que llevó, entre otras cosas, a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.