Publicado el Jueves, 31 Enero, 2019 - 16:01 (GMT-5)

“Ya estamos cansados de tantas mentiras, aquí nadie se ha preocupado por nosotros, no tenemos luz, ni agua, ni gas para cocinar, hace ya tres días que muchos de nosotros no tenemos ni donde dormir porque nuestras casas han quedado destrozadas, pero eso a nadie le importa”, dijo a Cubanet Maidelín Sánchez Castro, una de las damnificadas por el tornado que dejó varios municipios de La Habana en completa destrucción.

Los vecinos de Diez de Octubre están sumamente molestos por las respuetastas del gobierno ante esta situación límite. Las autoridades cubanas incluso han vendido comida a las víctimas, que lo perdieron todo tras el tornado.

“Explíquenos cómo es posible que nos vendan las cajitas de arroz con pollo a 25 pesos si nosotros nos quedamos sin nada, eso es un abuso”, dijeron los vecinos a una funcionaria que se identificó como Mercedes Linda.

Por su parte, la funcionaria dijo: “Ustedes se merecen una respuesta y se la vamos a dar a su debido tiempo. Vamos a investigar si se cometieron violaciones en los precios de la venta de comidas, y si es así, los culpables serán sancionados”.

Lo mismo sucede con los materiales de construcción, que serán vendidos a la población, como se informó en una reunión del Consejo de Ministros y se habló sobre la apertura de seis nuevos puntos de venta de módulos de techo y ventana, para las vítcimas del fenómeno metereológico.

Sin embargo, los vecinos de las zonas afectadas síhan reconocido la labor voluntaria de muchas personas y artistas que los han ido a apoyar. “Vinieron Yomil y El Dany, pero la policía no los dejó repartir las cosas que traían, aunque artistas como Adrián Berazaín y otros más sí pudieron repartir algunas cositas, y es un hermoso gesto, pero no es suficiente porque somos demasiados los afectados. No entiendo cómo es que si ellos pueden hacer esto, como el gobierno no va a poder”, dijo un entrevistado identificado como Yoel.

Hasta el momento, según cifras ociliales publicadas por Granma, los derrumbes totales ascienden a 579, mientras que 1900 casas fueron afectadas por el fenómeno.

