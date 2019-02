América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Sábado, 2 Febrero, 2019 - 09:52 (GMT-5)

(Iliana Hernández) El domingo 27 de enero, Danaysi Alfonso Pastor estaba con su hija pequeña en la cama, a punto de dormirse, cuando empezaron a parpadear las luces. La joven le pidió a su hermano que se asomara a la calle a ver qué estaba pasando.

"Cuando mi hermano se asoma, ya no dio tiempo a más nada. Sentimos el aire y se cayó la mata. Yo me asusté y cogí a la niña de diez meses y me levanté, pero en eso la pared se cayó y le dio golpe a la niña en la cabeza", cuenta a CiberCuba esta madre afectada por el paso del tornado de 300km/h que afectó a Guanabacoa, donde Danaysi vive en La Habana.

"La niña estaba llena de sangre. No reaccionaba cuando yo le hablaba.Yo salí desesperada. Me di muchos golpes también. Mi hermano se puso sobre las otras dos niñas para que no les pasara nada".

No ad for you

Aún así, la segunda de las hijas de Danaysi, de 3 años, tiene heridas en la espalda.

Cuando la joven madre salió a la calle con su hija pequeña ensangrentada, todavía había mucho viento y seguía lloviendo. "Estaban todos los cables caídos en el piso", relata a CiberCuba.

La joven le dio la bebé a una vecina: "Aguántame aquí porque me faltan dos", le dijo antes de regresar a su casa en busca de sus hijas mayores.

Tras rescatar a sus niñas, Danaysi encontró a Froilán, el delegado del Poder Popular, y él la acompañó hasta el policlínico de Regla. Sólo pudieron llegar en el carro hasta el semáforo de Guanabacoa porque a partir de ahí el carro no podía avanzar y tuvieron que seguir a pie. "Estaban todos los cables en el piso. Estaba todo el mundo auxiliando a aquellas personas que pasaron por lo mismo que yo", recuerda.

La joven cuenta que en el policlínico no había luz. "Había muchos heridos, muchos damnificados sufriendo. Lo que había en ese hospital era horror".

Ella estaba desesperada y una enfermera la ayudó y la puso en contacto con un carro que la trasladó con su niña de urgencia al pediátrico de Centro Habana, donde la atendieron rápidamente y la llevaron inmediatamente para el Juan Manuel Márquez, donde la pequeña continúa ingresada, aunque se recupera bien. El golpe no le provocó ningún daño cerebral.

Hoy Danaysi no tiene a sus niñas consigo porque el tornado la dejó sin casa. "No tengo vivienda", dice.

A raíz de que CiberCuba publicara su caso, la joven madre ha recibido innumerables muestras de solidaridad. Muchas personas se han acercado a llevarle ropa y comida para ella y para las niñas."Agradezco a todas las personas que han ayudado. Aquí estoy. Lo importante es que estoy viva y que mis niñas están bien".

Ante la avalancha de donaciones que llegaron a Danaysi, una miembro del Consejo del Poder Popular le preguntó a la joven si era "jinetera". "Yo no soy jinetera. Si yo fuera jinetera no tendría que depender del Gobierno. Yo soy asistenciada. Soy un caso social y vivo sola con mis tres niñas. A esa señora yo le dije que eso era una falta de respeto".

La joven cuenta que la mujer del músico Maykel Blanco fue a verla y coincidió con personas del Gobierno que estaban interesándose por la situación de Danaysi y sus hijas. La esposa del cantante le dijo que le llevaría algunas cositas y la funcionaria del Poder Popular le contestó que esa no era la vía para entregar las donaciones; que ella tenía que llevarlas al Gobierno y que luego el Gobierno se las daba a Danaysi.

La esposa de Maikel Blanco se negó y dijo que eso no era una donación para un colectivo sino un regalo que ella quería hacerle a Danaysi a nivel personal.

Danaysi está convencida de que el recorrido que quiere el Poder Popular que hagan las ayudas y las donaciones no es como lo pintan. "Yo sé que ese cuento es más largo. Por tanto y demás muchas gracias a todos los que me están ayudando para que mis niñas y yo estemos bien".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194