Publicado el Jueves, 7 Febrero, 2019 - 18:02 (GMT-5)

Una funcionaria del Gobierno en La Habana aseguró en público al opositor Daniel Llorente que la comida para los damnificados por el tornado era gratis. Su afirmación contrasta con las carpas para vender alimentos habilitadas por las autoridades en la zonas del desastre.

En el fragmento de video, compartido por Cubanet, se escucha a la mujer explicarle a LLorente -con los vecinos en frente- que "la comida es gratis" para quienes sufrieron daños.

No obstante, la propia ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, hizo público los precios de los alimentos que vende el Estado en los kioscos abiertos para los damnificados desde el pasado martes.

El video en el que aparece la funcionaria forma parte de otro más extenso donde el opositor cubano cuenta cómo le impidieron ayudar a las víctimas del tornado y lo arrestaron por supuestamente "acosar a funcionarios estatales e incitar a damnificados a protestar".

Llorente, conocido como "el hombre de la bandera" por su arresto durante una marcha de un 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, explicó que ahora le prohibieron, además, visitar cualquiera de los municipios afectados.

“Me prohibieron terminantemente visitar las zonas afectadas, me dijeron que no podía hablar más con ningún funcionario y mucho menos con el pueblo, es decir, con los damnificados. Claramente me dijeron que no podía defenderlos”, explicó a Cubanet.

“He estado intentando ayudarles, cada vez que veo un funcionario estatal le voy arriba y lo presiono para que dé respuestas concretas. Por donde quiera que paso la gente me llama, ya me conocen y saben que estoy de su lado”, subrayó.

Llorente no ha sido el único a quien le han impedido ayudar, artistas y personas que no pertenecen a la oposición también ha denunciado que la Policía no los ha dejado entregar las donaciones.

