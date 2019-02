Estados Unidos,

Publicado el Jueves, 7 Febrero, 2019 - 18:39 (GMT-5)

La actriz cubana Ana de Armas es la protagonista de Entering Red, el nuevo cortometraje del famoso aperitivo italiano Campari, en homenaje a los 100 años del cóctel Negroni. La protagonista de Blade Runner 2049 comparte escena con el actor italiano Lorenzo Richelmy y derrocha sensualidad y encanto en el audiovisual de 12 minutos.

Ana de Armas encarna a una joven que explora la ciudad de Milán a través del lente de Campari y se enruta en un viaje de ensueño guiada por varios bartenders "Red Hands" famosos.

Con este cortometraje, Ana pudo sumar a su currículo el trabajo bajo la dirección del guionista, productor y director de cine italiano, Matteo Garrone.

"¡Está sucediendo! Mi nuevo cortometraje para Campari ha sido estrenado. Celebremos los 100 años de Negroni, mi cóctel favorito número uno", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

"Ha sido un placer poder tener el papel principal en Entering Red, ya que se trata de un proyecto y un viaje fantástico. Ha sido un papel que otorga poder, en el que mi personaje, Ana, se encarga de su destino, del que me enorgullezco. No solo he cumplimentado mi sueño de trabajar con Matteo Garrone, sino que también he trabajado junto a un reparto inspirador, siendo capaz de descubrir la belleza de la ciudad de Milán, y todo ello al tiempo que lo he celebrado con un icono atemporal que ha superado el 'gusto' y la prueba del tiempo, el Negroni. Ha sido un auténtico placer formar parte de la campaña con una marca tan apasionada y un director maravilloso", expresó Ana de Armas durante el estreno del corto.

